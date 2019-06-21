"خيرية الأفلاج" تدعو للتسجيل بجمعيتها العمومية.. وهنا مميزات العضوية

يحقق للمشتركين الترشح لمجلس الإدارة الجديد بعد نحو 6 أشهر

دعت الجمعية الخيرية بمحافظة الأفلاج الراغبين في التسجيل في عضوية الجمعية العمومية لتشكيل مجلس جديد للجمعية بعد نحو 6 أشهر.

وتفصيلاً، قالت الجمعية إن مجلس الإدارة يدعوكم للانضمام للجمعية العمومية، ونأمل منكم تعبئة نموذج التسجيل وتسديد رسم العضوية السنوي (٢٠٠ريال ) عن عام ٢٠١٩ على الحساب رقم (SA4780000142608010155553).

وأكدت الجمعية أن المنتمي للجمعية يحصل على عدد من المميزات منها: الحق في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، كذلك الاطلاع على منجزات ومشاريع الجمعية والقوائم المالية للجمعية ومناقشتها، تزويد مجلس الإدارة بالمقترحات والمشروعات التي تطور من خدمات الجمعية التي تقدمها للمستفيدين.

ويمكن التسجيل في عضوية الجمعية عبر هذا الرابط: https://docs.google.com/forms