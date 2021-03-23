السفير البريطاني: على الحوثيين أن يحذوا حذو السعودية لإنهاء معاناة اليمن

رحب نيل كروميتون، السفير البريطاني في الرياض، بإعلان المملكة العربية السعودية، أمس، بشأن وقف إطلاق النار في اليمن.
وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".
وقال السفير البريطاني: "يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو السعودية نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".السفير البريطاني في الرياض نيل كروميتون
عبر تغريدة رحب فيها بمبادرة المملكة وثمن جهودها في إحلال السلام
رحب نيل كروميتون، السفير البريطاني في الرياض، بإعلان المملكة العربية السعودية، أمس، بشأن وقف إطلاق النار في اليمن.
وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".
وقال السفير البريطاني: "يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو السعودية نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".