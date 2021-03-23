السفير البريطاني: على الحوثيين أن يحذوا حذو السعودية لإنهاء معاناة اليمن

عبر تغريدة رحب فيها بمبادرة المملكة وثمن جهودها في إحلال السلام

رحب نيل كروميتون، السفير البريطاني في الرياض، بإعلان ⁧المملكة العربية السعودية،⁩ أمس، بشأن وقف إطلاق النار في ⁧اليمن⁩.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".

وقال السفير البريطاني: "يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو ⁧السعودية⁩ نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".