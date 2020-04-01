15 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 617

أهابت "الصحة" بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 09:05 AM

أهابت "الصحة" بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة

15 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 617

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

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فيروس كورونا الجديد المغرب

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