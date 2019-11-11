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يعكس تحسّنًا مستمرًّا وللمرة السادسة على التوالي في مقياس تجربة المريض

"توفيق الربيعة" يشكر منسوبي الصحة على إنجازهم برفع نسبة رضا مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية

بارك وزير الصحة توفيق الربيعة لزملائه وزميلاته منسوبي وزارة الصحة، على إنجازهم المتمثل في استمرار تحسّن تجربة المرضى للربع الثالث من ٢٠١٩ على التوالي.

وقال في رسالة بريدية للموظفين والموظفات: "أبارك لكم هذا الإنجاز؛ حيث حققنا نسبة رضا 74.52٪ للمرضى الذين يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية في الربع الثالث من ٢٠١٩، والذي يعكس تحسّنًا مستمرًّا، للمرة السادسة على التوالي في مقياس تجربة المريض منذ بداية إطلاق البرنامج في الربع الأول من ٢٠١٨".

واستعرض الوزير جدولًا يوضّح نسبة النمو في الرضا وعدد المشاركين في التقييم في كل ربع؛ مبينًا أن برنامج قياس الرضا ينفذ باستقلالية من خلال شركة دولية متخصصة (Press Ganey).

وأضاف قائلًا: "بفضل الله ثم بجهودكم وهمتكم حققنا هذا الإنجاز، وبهمتكم سوف نستمر في تطوير الخدمات المقدمة وتحقيق رضا أعلى بإذن الله تعالى".

واختتم بقوله: "لكم مني كل الشكر والتقدير. سويًّا نبدع.. وننجز".