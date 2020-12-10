المركز الوطني للأرصاد يكشف عن توقعاته للهطولات المطرية ودرجات الحرارة لهذا العام

نبه إلى احتمالية وجود بعض الحالات المناخية الشديدة والتي يطلق عليها علمياً بالمتطرفة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره المناخي للحالة المتوقعة خلال فصل الشتاء على المملكة لهذا العام.

ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار بأقل من المعدل على معظم مناطق المملكة بمجمل فترة فصل الشتاء.



وعن درجات الحرارة بين التقرير المناخي أن هذا العام بمشيئة الله تعالى أعلى من المعدل الطبيعي على شمال غرب وغرب المملكة، وكذلك شمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى (+1) درجة مئوية على الشمال الغربي، بينما تكون الحرارة حول المعدل في فصل الشتاء على وسط وجنوب غرب المملكة وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى (-1) درجة مئوية.



ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات المناخية الشديدة والتي يطلق عليها علمياً بالحالات المتطرفة تشمل موجات البرد أو امطار غزيرة وتساقط الثلوج.

وبين التقرير أن هذه الحالات لا تظهر فيه مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) والتي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد.



التقرير شمل توقعاً لأشهُر فصل الشتاء (ديسمبر، يناير، فبراير) وأهم الملامح المناخية لفصل الشتاء خلال 35 عاماً الماضية.