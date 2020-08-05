"الغذاء والدواء"تغلق مستودعين مخالفين في جدة

قاما بتخزين منتجات ودواجن منتهية الصلاحية

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم إنها أغلقت مستودعين في جدة، قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.



وأوضحت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر" أنه تم ضبط 6830 كيلو من المنتجات المخالفة.