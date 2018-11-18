الحوثيون .. عمليات مستمرة لتحويل المنشآت إلى ثكنات عسكرية

مستغلين الجهود الدولية للتهدئة والمساعي المبذولة لعقد جولة مشاورات

تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية اقتحام المنشآت العامة والخاصة داخل مدينة الحديدة اليمنية، وتحويلها إلى ثكنات ومواقع عسكرية، مستغلة الجهود الدولية والأممية للتهدئة والمساعي المبذولة لعقد جولة مشاورات جديدة في السويد.

ونصب الحوثيون مدافع في حي 22 مايو خلف مؤسسة كهرباء، وسط حالة هلع وخوف بين السكان، كما قاموا بحفر خنادق وإغلاق شارع الثلاثين بسواتر ترابية، كما قاموا بنقل عدد من المختطفين في الحديدة إلى سجون مجهولة وفق "سكاي نيوز".

وكان الحوثيون قد شنّوا حملة اعتقالات واسعة، كما فخّخوا مصانع ومنشآت حيوية؛ منها ميناء الحديدة الإستراتيجي، إضافة إلى تخريب ونسف طرقات وتلغيم أحياء سكنية وقصف متواصل يستهدف الأحياء الآهلة بالسكان.

كما اقتحموا منزلَي وزير الزراعة، وعثمان مجلي؛ عضو الوفد المفاوض في الحكومة اليمنية مع المتمردين.