"الزهراني" عميداً للمعهد العالي للدعوة والاحتساب

صدر قرار معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بتعيين أ. د. محمد الزهراني عميداً للمعهد العالي للدعوة والاحتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

وقد عبر أ.د. الزهراني عن تقديره وامتنانه لمعالي وزير التعليم ولمعالي مدير الجامعة أ.د. أحمد العامري على الثقة التي تشرف بحملها بتعيينه عميداً للمعهد العالي للدعوة والاحتساب بالجامعة.

سائلاً المولى جلت قدرته أن يوفقه للقيام بمسؤولياته لخدمة هذا الصرح التعليمي العظيم الذي يجد الدعم والرعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.

وختم تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الوطن وقيادته وأمنه واستقراره .