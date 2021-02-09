"توكلنا" شرطٌ لدخول مكتبة الحرم المكي الشريف

تحقيقاً للأمن الصحي وتطبيقاً للإجراءات الوقائية

اشترطت الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف، تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول مقر المكتبة؛ تحقيقاً للأمن الصحي، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدّدت مكتبة الحرم المكي، على ضرورة الالتزام بالتوجیھات الصحیة، والتقیُّد بما تصدره الجھات المسؤولة ذات العلاقة؛ حفاظاً على سلامة الجميع وصحتهم.

تطبيق توكلنا

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09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 01:21 PM

تحقيقاً للأمن الصحي وتطبيقاً للإجراءات الوقائية

"توكلنا" شرطٌ لدخول مكتبة الحرم المكي الشريف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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اشترطت الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف، تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول مقر المكتبة؛ تحقيقاً للأمن الصحي، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدّدت مكتبة الحرم المكي، على ضرورة الالتزام بالتوجیھات الصحیة، والتقیُّد بما تصدره الجھات المسؤولة ذات العلاقة؛ حفاظاً على سلامة الجميع وصحتهم.

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تطبيق توكلنا

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