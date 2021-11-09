رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "تنبيه وتحذير" لمستخدمي الطرق بالمدينة

أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" ونوّهت متمنية السلامة للجميع

نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنوّرة في كل من "المدينة المنوّرة - المهد"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية.

ودعت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.