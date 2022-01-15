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تقترب من الالتحام مع ألوية العمالقة للتوجه إلى حريب

الجيش اليمني: قواتنا تتقدم في كل محاور جنوب مأرب ضد الميليشيات الحوثية

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أعلن الجيش اليمني، أن قواته تتقدم في كل محاور جنوب مأرب ضد الميليشيات الحوثية، وقال: "طلائعنا في ملعا بمأرب تقترب من الالتحام مع ألوية العمالقة للتوجه إلى حريب."

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد إحباط محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن أي محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.