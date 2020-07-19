"الحمزي" للمرتبة الـ13 بأمانة منطقة جازان

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارًا بترقية وكيل أمين جازان للبلديات المهندس قاسم بن أحمد الحمزي للمرتبة الثالثة عشرة بأمانة منطقة جازان.

وأعرب "الحمزي" عن بالغ شكره وتقديره لأمين المنطقة؛ مؤكدًا أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل خدمة دينه ووطنه.