هذه الدولة رقم "11" في القائمة الأوروبية التي تحظر "النقاب والبرقع".. تعرّف عليها

الأمم المتحدة تأسف على القرار

انتهى التصويت الشعبي الذي ينص على حظر ارتداء البرقع والنقاب في المطاعم والأماكن العامة، مع السماح بارتدائه فقط داخل دور العبادة أو لأسباب صحية في سويسرا، وصوّت نحو 51.21% من السويسريين لصالح الحظر الذي يستهدف النساء اللواتي يرتدين البرقع الذي يغطي الجسم بالكامل أو النقاب الذي يغطي الوجه.

واعترفت الحكومة السويسرية بالضرر البالغ من حظر النقاب، الذي وصفته بالـ"ظاهرة الهامشية" في البلاد، وقالت في بيان: "الحظر على صعيد وطني سينتقص من حقوق البلديات ويضر بالسياحة، كما أنه لا يساعد النساء المعنيات، واقترحت الحكومة تطبيق إجراءات بديلة مثل إلزام مرتديات النقاب بخلعه لأغراض تهديد الهوية في المصالح الحكومية والمواصلات العامة، مع تغريم الرافضات للامتثال".

من ناحية الأمم المتحدة، أعرب مجلس حقوق الإنسان عن "بالغ أسفه" مما وصفه بـ"استعداد" سويسرا للانضمام إلى عدد ضئيل من الدول التي يُعتبر فيها التمييز ضد النساء المسلمات قانونيًّا.

يأتي ذلك بعد أن صوّت الناخبون السويسريون لصالح حظر تغطية الوجه، ويدرجها المعارضون ضمن كراهية الأجانب والتمييز ضد المرأة.

وقالت مسؤولة المجلس إنه لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن... وفي الوقت نفسه فإن حظر تغطية الوجه بقانون سيحدّ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوقها كإنسان.

وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في مدينة جنيف: الحظر القانوني على تغطية الوجه سيقيّد -دون داعٍ حرية- المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بها.

قائمة الدول الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب أو البرقع كليًّا أو جزئيًّا:

فرنسا

كانت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة مع إصدار قانون العام 2010.

النمسا

دخل قانون يحظر كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ويستهدف النقاب حيز التنفيذ في 2017.

بلجيكا

حظر النقاب في الأماكن العامة منذ العام 2011

بلغاريا

صدر قانون في 2016 "يحظر ارتداء الملابس التي تُخفي الوجه جزئيًّا أو كليًّا في الأماكن العامة"؛ إلا لأسباب صحية أو مهنية.

الدنمارك

دخل قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ في أغسطس 2018.

ألمانيا

منذ العام 2017 تحظر ألمانيا الموظفات الحكوميات والجنديات اللواتي يجب أن تكون وجوههن مكشوفة كليًّا كجزء من واجباتهن.

هولندا

منذ أغسطس 2019 يحظر قانون في هولندا ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام.

النرويج

حظرت النرويج ارتداء النقاب منذ الأول من أغسطس 2018 في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

إيطاليا

تحظر منطقتان في إيطاليا هما لومبارديا وفينيتو، ارتداء النقاب في المستشفيات والمؤسسات العامة.

السويد

منذ العام 2003، تمكنت المدارس من حظر النقاب.