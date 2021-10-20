المغرب يعلق رحلات الطيران مع بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب "كورونا"

يطبق القرار بدءًا من غد

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا؛ بسبب مخاوف متعلقة بجائحة "كوفيد-19"، بدءًا من 21 أكتوبر تشرين الأول الجاري؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

واشترط المغرب في الآونة الأخيرة الحصول على شهادة تفيد بتلقّي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" لدخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وتلقى حتى الآن 21 مليونًا من السكان البالغ عددهم 36 مليونًا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجًا لتلقي جرعة ثالثة.

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20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443 04:29 PM

يطبق القرار بدءًا من غد

المغرب يعلق رحلات الطيران مع بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا؛ بسبب مخاوف متعلقة بجائحة "كوفيد-19"، بدءًا من 21 أكتوبر تشرين الأول الجاري؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

واشترط المغرب في الآونة الأخيرة الحصول على شهادة تفيد بتلقّي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" لدخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وتلقى حتى الآن 21 مليونًا من السكان البالغ عددهم 36 مليونًا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجًا لتلقي جرعة ثالثة.

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