مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي

أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة

أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.

وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.