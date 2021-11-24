جولات مشتركة بين "النقل " والتوطين على مكاتب تأجير السيارات بنجران وشرورة وحبونا

"الدوسري": لمواكبة سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين وتهيئة الظروف لجذبهم

بتوجيه ومتابعة من قبل أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري قامت لجان التوطين في كل من نجران و شرورة وحبونا بعمل جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة النقل على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب ترحيل البضائع بالمنطقة وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وقال "الدوسري" إن الزيارات المشتركة تأتي مواكبة لتوجيهات أمير المنطقة الرئيس الأعلى للجنة العليا للتوطين ونائبه ووكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالعمل على تنفيذ الزيارات المشتركة مواكبة لسوق العمل واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها توفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل وتهيئة البيئة المناسبة لجذبهم وعملهم.



وأضاف الدوسري أن اللجنة المشتركة مع هيئة النقل بالمنطقة قامت بزيارة ٤٢ مكتباً ومنشأة في كل من نجران و شرورة وحبونا ووجد أن أعداد السعوديين العاملين في القطاع بلغ ٤٢ موظفاً وأعداد الوافدين ٢٨ من مختلف الجنسيات وقد تجاوزت نسبة التوطين في القطاع ٧٨% حيث تم إنذار ٢ من المنشآت. وقد تم حصر ٥ فرص وظيفية.

