ضمك يفرط بفرصة اعتلاء الصدارة .. ويسقط بفخ التعادل مع الباطن

في افتتاح الجولة 14 من دوري المحترفين

فرط فريق ضمك بفرصة اعتلاء الصدارة بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الباطن في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم أصحاب الضيافة مبكراً منذ الدقيقة 15عن طريق مدافع الباطن ريناتو شافيز الذي سجل الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرماه .

وقبل صافرة نهاية المباراة بدقيقتين أدرك فريق الباطن التعادل عبر هداف الفريق فابيو أبرو برأسية جميلة .

بهذه النتيجة حافظ ضمك على المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، وأضاف الباطن نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 14 نقطة احتل من خلالها المركز الحادي عشر.