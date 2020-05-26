"الداخلية": يسمح لأهالي مكة الخروج والدخول بأوقات السماح

"الشلهوب" يشير إلى استثناء "الأحياء المعزولة" من هذا القرار

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه يحق لأهالي مكة المكرمة ابتداءً من 8 شوال الخروج منها والدخول إليها خلال أوقات السماح، من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وأشار المقدم "الشلهوب" إلى أنه يستثنى من ذلك "الأحياء المعزولة".