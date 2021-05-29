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وزارة التعليم وجرعتها الثالثة
جمعان الكرت
المملكة
0
29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
12:06 AM
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة
جمعان الكرت
-
الرياض
0
0
338
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جمعان الكرت
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