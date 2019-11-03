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تشمل كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك

النيابة العامة: تغيير معالم النقود المتداولة في المملكة بقصد آثم.. جريمة

حذرت النيابة العامة من تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وقالت: "تمتد المساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، وتابعت: "يُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، وقالت: "يُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

النيابة العامة: يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."