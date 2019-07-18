الرائد يتعاقد مع المغربي "فوزير" لموسمين مقبلين

أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي محمد فوزير قادمًا من نادي النصر لمدة موسمين.

وقدّم الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر، على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير.

ويبلغ فوزير من العمر 27 عامًا، ومثّل فريق أحد في الموسم الماضي، كما سبق له تمثيل أندية الرجاء الرياضي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي، واتحاد طنجة المغربي، وأحد السعودي.