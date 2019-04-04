بالتفاصيل .. تعرَّف على أوقات دوام البنوك خلال رمضان وإجازتَيْ العيدَيْن 2019

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميماً للبنوك والمصارف العامة؛ لإيضاح أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك وإجازتَيْ عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ.

وأكّدت المؤسسة في تعميمها أن أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان، ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وذكرت أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان، الموافق 30 / 5 / 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 6 شوال، الموافق 9/ 6/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وحدّدت بداية إجازة عيد الأضحى مع نهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8/ 8/ 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18/ 8/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وتقرّر أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتَي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت؛ وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة فتح البنوك عدداً من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان، والأماكن التي تستدعي الحاجة فيها إلى التعامل مع البنوك، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، وإعلان ذلك بالوسائل المناسبة.