"صحة المدينة" تؤكد جدولة بعض العمليات بسبب التنظيم والتقليص

في ردها على "سبق" بأن المستفيدين كافة على قوائم الانتظار حاليًا

أكدت "صحة المدينة المنورة" أن العمليات الجراحية الطارئة مستمرة في المستشفيات كافة بالمنطقة، مفيدةً بأن بعض العمليات الجراحية غير العاجلة تم إعادة جدولتها بهدف تنظيم العمل بمسار العمليات، وتقليص قوائم انتظار المستفيدين على المدى البعيد.

وأفادت "الصحة" في ردها على استفسار "سبق" بأن المستفيدين كافة على قوائم الانتظار حاليًا تم إبلاغهم بالجدولة بعد تحديثها لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وتقنيات متقدمة، ترتقي لتطلعاتهم.

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تقريرًا، ذكرت فيه أن "صحة المدينة المنورة" أوقفت العمليات غير الطارئة منذ الخميس الماضي، فيما تم جدولة العمليات لوقت آخر، وسط استياء شديد من بعض المرضى الذين ينتظرون عملياتهم منذ شهور عدة. وشمل التوقف العمليات في بعض مستشفيات المدينة المنورة.