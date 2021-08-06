بالأسماء.. 278 مديراً ووكيلاً تشملهم حركة القيادة المدرسية بالليث

اعتماد من مدير تعليم المحافظة وتوجيه بالمباشرة مع تاريخ العودة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1443هـ بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.

وأوضح "الحازمي" أن الحركة شملت 278 مديراً ومديرةً ووكيلاً ووكيلةً بمختلف مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال التابعة لمكاتب التعليم في الليث وأضم وجنوب الليث وربوع العين .

وعبّر عن أمنياته للقيادات المدرسية المكلفة بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشاد "الحازمي" بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة، مبيناً أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

ووجّه مدير التعليم مديري ومديرات المدارس المشمولين بالحركة، إلى المباشرة مع تاريخ عودة الهيئة الإدارية للاستعداد للعام الدراسي الجديد، يوم الأحد القادم 29/ 12/ 1442هـ للعمل على تنفيذ خطط التهيئة والاستعداد لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتوفير وفرز المقررات الدراسية، وتوزيع المهام والمسؤوليات، وإعداد خطط العمل، والجداول الدراسية ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة.

كما دعاهم لحثّ أولياء أمور الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية على تحفيز أبنائهم على تلقي جرعتين من لقاح كورونا، بالإضافة إلى البدء في التخطيط للأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات، ومناقشة أي عوائق أو تحديات قد تعتري سير العمل مع الإدارات والأقسام المعنية في إدارة التعليم؛ لضمان بداية جادة وناجحة ومنتظمة مع أول يوم دراسي.