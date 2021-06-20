"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكدت "قيادة التحالف" استمرار محاولات تعمد الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضافت "قيادة التحالف": "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".