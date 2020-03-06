إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة

أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة".

وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 03:53 PM

ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة

إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة".

وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة.

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إيران فيروس كورونا الجديد

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