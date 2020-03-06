إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة

أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة".

وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة.