"العبدالعالي": التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.
متحدث "الصحة": ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: ما زلنا نرصد ارتفاعاً في إصابات فيروس #كورونا بشكل ملحوظ، كاشفاً أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، ونشدد على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في #رمضان.