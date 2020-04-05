"الصحة": إجراءات واحترازات الحد من "كورونا" تعلن عبر المصادر الرسمية

حذّرت من الانسياق خلف الشائعات

شددت وزارة الصحة على عدم الانسياق خلف الشائعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن كل ما يخص الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" يتم الإعلان عنه عبر وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي.

وقالت "الصحة": نؤكد مجدداً أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، وكل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد يتم الإعلان عنها عبر المصادر الرسمية من خلال "واس" والمؤتمر الصحفي اليومي.