هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم.. الرياض "6"

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة "الأرصاد"

أفاد المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء، بلغت في الرياض "6" درجات.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة في حائل بلغت "6" درجات؛ بينما بلغت في طريف "3" درجات" وفي القريات "0" درجة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

9

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 03:01 PM

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة "الأرصاد"

هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم.. الرياض "6"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 5,407

أفاد المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء، بلغت في الرياض "6" درجات.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة في حائل بلغت "6" درجات؛ بينما بلغت في طريف "3" درجات" وفي القريات "0" درجة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019