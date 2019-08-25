طلق ناري يصيب "هادي" خلال مشاجرة .. وذووه يطالبون بنقله إلى مستشفى متخصص

تم اكتشاف ثقب في المريء وأعيد إلى العناية المركزة

يرقد مواطن بالعناية المركزة بمستشفى الملك فهد في أبو عريش بمنطقة جازان إثر طلق ناري تعرض له في مشاجرة، وناشد ذووه نقله لأحد المستشفيات المتخصصة داخل المملكة لإنقاذ حياته.

حيث ذكر خال المريض أنه وقعت بينه وبين آخرين مشاجرة استخدم فيها طلق ناري أُصيب فيها قريبه ودخل مستشفى الملك فهد المركزي بأبو عريش وتم تنويمه في العناية، وبعد ثلاثة أيام أخرج للتنويم العادي، وساءت حالته وتم اكتشاف ثقب في المريء وأعيد للعناية المركزة، وتدهورت حالته جدًا وعلى التنفس الصناعي، وأرسل طلب قبول حالته في مستشفى عسير والمستشفيات الأخرى المتقدمة، ومضمون التحويل عدم وجود علاجه في مستشفى الملك فهد بأبو عريش وهو الآن رهن القبول في أي مستشفى.

وذكر المواطن غابش آل عسكر خال المريض أن أملهم في إحالة المريض، لحالته الحرجة مناشدًا أمير منطقة جازان ونائبه الأمر بتسهيل إحالته إلى المستشفى حسب التحويل.

وأضاف خال المريض أنه صدر توجيه سيدي ولي العهد حفظه الله - بنقله عبر الإخلاء عند قبول حالته.