جريمة مأساوية بـ"ضمد جازان".. شاب يردي شقيقته قتيلة بطعنات غادرة

الجهات الأمنية تطيح بالجاني وتواصل التحقيقات لكشف غموض الواقعة

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن بتهمة الإقدام على قتل شقيقته لأسباب مجهولة، وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة المأساوية.

وكشفت معلومات أن المواطنة المتزوجة ولديها أبناء تلقت ثلاث طعنات تقريباً في أنحاء متفرقة من جسدها أردتها قتيلة.