رئيس الوزراء البريطاني يحذر إيران من تكرار التصرفات العدوانية والمتهورة

دعا إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إيران من تكرار الهجمات العدوانية والمتهورة.

وقال جونسون خلال مخاطبته جلسة المناقشة الأسبوعية داخل مجلس العموم "إننا ندين الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة".

ودعا رئيس الوزراء السلطات الإيرانية إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل بدلاً من الاستمرار في التصرفات العدوانية والاستفزازية.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران

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08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 10:16 PM

دعا إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل

رئيس الوزراء البريطاني يحذر إيران من تكرار التصرفات العدوانية والمتهورة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إيران من تكرار الهجمات العدوانية والمتهورة.

وقال جونسون خلال مخاطبته جلسة المناقشة الأسبوعية داخل مجلس العموم "إننا ندين الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة".

ودعا رئيس الوزراء السلطات الإيرانية إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل بدلاً من الاستمرار في التصرفات العدوانية والاستفزازية.

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