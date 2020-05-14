جرول البساتين.. مصلى الرسول والمكان الذي بات فيه ليلته قبل فتح مكة

برقة لـ"سبق": تتميّز بكثرة المياه الجارية وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى

يقع حي جرول، المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه قبل فتح مكة، شمال غربي المسجد الحرام.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية، سمير برقة لـ"سبق": "سُمي بجرول نسبة إلى كثرة جراويل الماء التي كانت تجري في البساتين الموجودة في المكان، ويقع شمال غرب المسجد الحرام".

وأضاف: هو المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه سنة 8 للهجرة، وبات فيه في الليلة التي سبقت فتح مكة، ومنها وزّع الجيش، وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى، وفيها أيضًا مصلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وأشار "برقة" إلى أن "جرول" كانت مليئة بالبساتين، وعلى مر العصور كانت نقطة تجمّع لبيع الفواكه والخضراوات القادمة من ضواحي مكة، وتضم العديد من المعالم التاريخية.

مصلى الرسول حي جرول

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14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 06:25 PM

برقة لـ"سبق": تتميّز بكثرة المياه الجارية وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى

جرول البساتين.. مصلى الرسول والمكان الذي بات فيه ليلته قبل فتح مكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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يقع حي جرول، المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه قبل فتح مكة، شمال غربي المسجد الحرام.

وقال الباحث في تاريخ السيرة النبوية، سمير برقة لـ"سبق": "سُمي بجرول نسبة إلى كثرة جراويل الماء التي كانت تجري في البساتين الموجودة في المكان، ويقع شمال غرب المسجد الحرام".

وأضاف: هو المكان الذي نزل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجيشه سنة 8 للهجرة، وبات فيه في الليلة التي سبقت فتح مكة، ومنها وزّع الجيش، وفيها بئر طوى الذي اغتسل منه المصطفى، وفيها أيضًا مصلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وأشار "برقة" إلى أن "جرول" كانت مليئة بالبساتين، وعلى مر العصور كانت نقطة تجمّع لبيع الفواكه والخضراوات القادمة من ضواحي مكة، وتضم العديد من المعالم التاريخية.

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