"العساكر والعبداللطيف" يستعرضان دور المملكة في نشر الوسطية والاعتدال بندوة بجاكرتا

تنظمها جامعة الإمام بمعهد العلوم الإسلامية بجاكرتا.. الثلاثاء المقبل

تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوحدة التوعية الفكرية ندوة علمية بعنوان "دور المملكة العربية السعودية في تعزيز الوسطية والاعتدال"، وذلك في معهد العلوم الإسلامية والعربية بالعاصمة الإندنوسية جاكرتا، يوم الثلاثاء القادم ويقدمها فضيلة مستشار مدير الجامعة للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، والشيخ محمد بن علي العبداللطيف عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام.

وتناقش الندوة الذي دعي لحضورها كوكبة من الطلاب والدعاة والمهتمين بالشأن الإسلامي في إندونيسيا عدداً من المحاور الرئيسية منها الدعوة لمواجهة التطرف والغلو واستراتيجية المملكة، وجهود قيادة المملكة في دعم كافة المؤسسات العاملة في مجال التوعية والإرشاد بخطر الجماعات والأحزاب، كما تناقش الورشة جهود قادة السعودية في مكافحة التطرف ونشر الوسطية، والتحذير من كافة أشكال التطرف والغلو وتحذيرهم الدائم من أسبابهما.

كما يتحدث الشيخان خلال الندوة عن دعم المملكة وقيادتها لتطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتها، والتنويه بالتمسك بالوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً امتثالاً لأمر الله وحفاظاً على الثوابت والقيم.

يذكر أن جامعة الإمام محمد بن سعود تشهد نقلة نوعية في برامجها وأنشطتها لخدمة الإسلام والقيام بواجب الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال ليست على المستوى المحلي فحسب بل في كل دول العالم، بتوجيهات ومتابعة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري.