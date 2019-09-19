استعداداً لاسترداد الحقوق.. "بوابة الذهب" تدخل ضمن اختصاص "تصفية"

المساهمة بالشرقية وكانت لسنوات عدة ضمن محجوزات "أرامكو السعودية"

أكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية "تصفية" الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، اليوم، صدور الموافقة من المقام الكريم بإجازة صكي مساهمة بوابة الذهب في المنطقة الشرقية ذي الرقم (٤٨ /١٤٢ /٣) وذي الرقم (٥/ ٣٦٢ / ١).

وقال "الشويعر" عبر حسابه في "تويتر": إنه بناء عليه تحال المساهمة للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، استعداداً لتصفيتها واسترداد حقوق المساهمين فيها في أقرب وقت وبأفضل عائد ممكن.

يذكر أن مساهمة بوابة الذهب كانت لسنوات عدة ضمن محجوزات أرامكو السعودية وخارج اختصاص "تصفية".