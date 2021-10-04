أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان توزيع الأرباح والنتائج المالية للربع الثالث 2021

البيان يتضمن التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021م والقوائم المالية الكاملة

حددت أرامكو السعودية موعد إعلان نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021م، وذلك بتاريخ 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر 2021م، قبل افتتاح سوق تداول.

وأوضحت أرامكو أن نشر البيان الصحفي للنتائج سيكون يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 1 نوفمبر 2021م، الذي سيتضمن التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021م والقوائم المالية الكاملة.