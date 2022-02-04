200 مليار دولار ..

خسر موقع "فيسبوك" مستخدميه لأول مرة منذ 18 عامًا، إذ تراجعت أسهمه بنسبة 20%، ما تسبب في فقدان أكثر من 200 مليار دولار من قيمة الشركة الأم "ميتا".

فيما خسر مارك زوكربيرغ نحو 29 مليار دولار من ثروته الشخصية، من بين أكبر انخفاضات الثروة في يوم واحد على الإطلاق، بعد أن جاءت أرباح شركة ميتا في الربع الأخير دون التقديرات.

يأتي ذلك، بعد أن أبلغت ميتا عن عدم وجود نمو في مستخدمي فيسبوك شهرياً في الربع الرابع مقارنة بالفترة السابقة، مما أثار تساؤلات حول النمو المستقبلي للشركة. وانخفض سعر سهم ميتا بنحو 20% في تعاملات ما بعد الإغلاق الأربعاء.

ووفقًا لمجلة فوربس، أن انخفاض ثروة زوكربيرغ بـ29 مليار دولار في يوم واحد "إلى حوالي 88 مليار دولار مقارنة مع 114.4 مليار دولار قبل الانخفاض" لتكون بذلك أكبر خسارة يتعرض لها شخص في التاريخ، باستثناء الملياردير إيلون ماسك الذي فقد 35 مليار دولار من ثروته في نوفمبر الماضي.

ويزعم المحللون أن المستثمرين توقعوا بوادر تراجع نمو المستخدمين، لكنهم فوجئوا بحجم خسارة الشركة في أعقاب نمو "تيك توك".