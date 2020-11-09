الأرصاد تنبه: أمطار رعدية على جازان وتدني رؤية

الحالة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 01:10 PM

الحالة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

الأرصاد تنبه: أمطار رعدية على جازان وتدني رؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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