استمرار القبول بالبرنامج التطبيقي المسائي بتقنية أبها في تخصص القوى الكهربائية

دعت الراغبين في التسجيل إلى الدخول على بوابة القبول قبل نهاية المواعيد المحددة

تواصل الكلية التقنية بأبها قبول الراغبين في التسجيل في البرنامج التطبيقي المسائي لمرحلة الدبلوم؛ وذلك في تخصص القوى الكهربائية.

أوضح ذلك عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان؛ مبينًا أن مدة التدريب سنتان ونصف، ويستمر القبول حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/ 4/ 1443.

وأضاف أنه يمكن للراغبين في التسجيل بالبرنامج ومعرفة الشروط، زيارة الرابط التالي:

https://ugate.tvtc.gov.sa

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وأكد المهندس ناصر آل زيدان، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبناءً على رؤية حكومتنا الرشيدة 2030، تسعى إلى تطوير وتقديم البرامج التدريبية التقنية والمهنية التي تخدم كافة شرائح المجتمع، وفي الوقت نفسه تهدف أيضًا إلى توعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، وأيضًا تمنح الفرصة للجميع للتدريب.

ودعا الراغبين في التسجيل إلى ضرورة المبادرة بالدخول على بوابة القبول والتسجيل قبل نهاية المواعيد المحددة؛ مضيفًا أنه يمكن لمن يرغب في الاستفسار عن البرنامج، التواصلُ مع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية على الأرقام التالية:

جوال 0508090340

هاتف ثابت 0172242313