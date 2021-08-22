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"المسعودي" اطمأن على عودة المعلمين ووقف على جاهزية المدارس

عودة أكثر من 38 ألف معلم ومعلمة لمدارس جدة ورابغ وخليص

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وقف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم "الأحد" على عودة أكثر من 38 ألف معلم ومعلمة بجدة ورابغ وخليص إلى مدارسهم استعداداً للعام الدراسي 1443هـ والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع القادم بإذن الله.



واستهل المسعودي جولته بزيارة لمتوسطة الإمام فيصل بن تركي التابعة لمكتب التعليم بوسط جدة بحضور مدير المكتب محمد الشهري وقائد ومعلمي المدرسة اطمأن من خلالها على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول الدراسية ومراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة وأهمية تفعيل تطبيق توكلنا لكافة منسوبي المدرسة للتأكد من تحصين الطلاب والمعلمين والزائرين من أولياء الأمور.



وفي ختام الجولة التقى المسعودي معلمي المدرسة مرحباً بهم بمناسبة عودتهم إلى مدارسهم قبيل انطلاقة العام الدراسي الجديد مثمنًا جهودهم في عملية التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، كما أكد على أهمية المرحلة القادمة آملاً منهم مضاعفة جهودهم.



وأضاف المسعودي أن المدارس تشهد جولات ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات والمشرفين والمشرفات للوقوف على جاهزيتها وتقديم الدعم للزملاء والزميلات في المدارس متمنياً للجميع بداية عام دراسي موفقة.



يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بجدة بدأت استعدادها للعام الدراسي 1443ه‍، منذ وقت مُبكر، بإبرام عقود الصيانة والتشغيل والنظافة للمدارس، كما يجري العمل على استلام عدد من المجمعات التعليمية للبنين والبنات قريباً في أحياء طيبة والمروة والوزيرية تم تصميمها وفق أحدث التجهيزات والتقنيات التعليمية، إلى جانب ترحيل المقررات الدراسية للمراحل الدراسية الثلاث لضمان بدء العام الدراسي بشكل جيد وعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم بطمأنينة ووسط إجراءات واحتياطات تضمن صحتهم وسلامتهم.

