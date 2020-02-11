مؤتمر الأمراض المعدية يسلط الضوء على آخر مستجدّات كورونا الجديد.. غدًا

تنظّمه الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة بجدة

تنظم الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، المؤتمر الرابع عشر للأمراض المعدية، بمشاركة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، في الفترة من 12 -15 فبراير 2020 في فندق الريتز كارلتون جدة.

ويناقش المؤتمر العديد من الأوراق العلمية والأبحاث الطبية؛ من أهمها تسليط الضوء على المستجدات في الأمراض المعدية، وخاصة السل الرئوي والاستكشافات الحديثة للسيطرة عليها.



ويسلّط المؤتمر الضوء على المضادات الحيوية وخطورة استخدامها الخاطئ في علاج الأمراض، والتطرق للنشرات الدولية التي توصي بالاستخدام الصحيح والحد من صرف مثل هذه العلاجات من غير وصفات طبية.



كما سيتم تسليط الضوء على آخر المستجدّات في مكافحة فيروس كورونا الجديد، والاستعدادات القائمة للتصدي له من قبل وزارة الصحة ومركز التحكم ومكافحة الأمراض.



يذكر أنه تم اعتماد 30 ساعة من هيئة التخصصات الصحية، والحضور لكافة الأخصائيين والاستشاريين في المجال الصحي من فنيين وممرضين.