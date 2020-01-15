لستة أشهر.. الفيحاء يتعاقد مع التشيلي فيلانويفا

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا "1986م" قادمًا من نادي الاتحاد بعقد احترافي لمدة ستة أشهر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.
صانع اللعب كارلوس فيلانويفا بدأ مسيرته الاحترافية عام 2003م، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا - أمريكا 2007م.
وقد تنقل فيلانويفا في محطات احترافية عدة قبل قدومه إلى الدوري السعودي مع نادي الاتحاد عام 2016م. ومن أبرز محطاته ناديا بلاكبيرن الإنجليزي والشباب الإماراتي.الفيحاء فيلانويفا
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا "1986م" قادمًا من نادي الاتحاد بعقد احترافي لمدة ستة أشهر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.
صانع اللعب كارلوس فيلانويفا بدأ مسيرته الاحترافية عام 2003م، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا - أمريكا 2007م.
وقد تنقل فيلانويفا في محطات احترافية عدة قبل قدومه إلى الدوري السعودي مع نادي الاتحاد عام 2016م. ومن أبرز محطاته ناديا بلاكبيرن الإنجليزي والشباب الإماراتي.