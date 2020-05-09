بمشاركة 9 متحدثين .. جامعة المؤسس تدشن ملتقى تعزيز الانتماء الوطني في الأزمات

عبر 4 محاور نقاشية .. يسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الفرد في مواجهة الأزمات

برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنظم الجامعة ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بالتعاون مع مركز الوعي الفكري بوازرة التعليم، الملتقى الافتراضي الأول للجامعات السعودية لتعزيز الانتماء الوطني في الأزمات، وذلك في الساعة ١:٣٠ ظهراً يوم غد الأحد.

ويدير جلسات الملتقى عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، فيما يتناول الملتقى أربعة محاور متنوعة، يتمثل المحور الأول في تفاعل مؤسسات الدولة في التعامل مع أزمة كورونا وأثره الفكري، للمتحدثين الأمير الدكتور عبدالله آل سعود، عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والدكتور مرزوق بن مطلق الرويس، المشرف على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم.

فيما يضم المحور الثاني بالملتقى التحديات الفكرية في الأزمات المهددة للانتماء الوطني ودور الجامعات في معالجتها، ويتحدث خلالها الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبدالله الخطيب أستاذ اللغويات بقسم اللغات الأوروبية بجامعة الملك عبدالعزيز.

وجدولت جلسة الملتقى المحور الثالث بعنوان: الجامعات ودورها في تعزيز الانتماء الوطني في ظل الأزمة الراهنة، ويتحدث خلالها الدكتور إبراهيم البديوي، وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، والدكتور عبدالرحمن الخريف، وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، والدكتورة تهاني البيز، وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية.

فيما حمل المحور الرابع حمل عنوان "الاتزان الفكري لطلبة الجامعات في تلقي خطاب الأزمات والتعامل معها"، ويناقش خلاله الدكتور عبيد آل مظف، وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة أروى حسني عرب، أستاذ علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز عدة محاور.

وأشاد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بتنوع محاور الملتقى الذي يسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الفرد في مواجهة الأزمات، كما يبرز جوانب متعددة ويناقش أبعادها في ظل ما يواجهه العالم تجاه جائحة كورونا المتفشية، لافتاً للدور الكبير الذي تقوم به الجامعات ممثلة في وزارة التعليم وجهودها المتواصلة في رفد المجتمع ومؤسساته بالأبحاث والاستشارات والخدمات المجتمعية، وقدم شكره وامتنانه لوزير التعليم على دعمه ورعايته للملتقى وافتتاح جلساته، مرحباً بالجميع لحضور الملتقى من خلال الرابط التالي:

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