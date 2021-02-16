"إغاثي" الملك يختتم مشروع توزيع 100 طن من التمور في صوماليلاند

سلم مستشفى مكة للعيون في عدن أجهزة طبية متقدمة خاصة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروعه لتوزيع 100 طن من التمور في مدينة هرجيسا التابعة لإقليم صوماليلاند، استفاد منه 100,000 فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند.

وتَقَدَّم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل شيخ، بالشكر الجزيل لحكومة المملكة ممثلة في المركز على الدعم الدائم والمتابعة للوضع الإنساني هناك، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والمتضررين والفئات الأكثر ضعفًا.

على جانب آخر سلّم المركز اليوم أجهزة طبية متقدمة لمستشفى مكة للعيون في عدن، واشتملت تلك المساعدات الطبية على أجهزة فالكو ليزر (oct)، وجهاز تصوير قاع العين، وجهاز ارجون ليزر، والتي ستعمل على تعزيز القدرات المحلية، بالإضافة إلى استدامة تقديم الخدمات الطبية لمرضى العيون.



وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أهمية المعدات والأجهزة التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز دور خدمات القطاع الصحي مجددًا، الشكر والعرفان لحكومة المملكة؛ لما تقدمه من دعم لمختلف مؤسسات القطاع الصحي اليمني.

وتأتي هذه المساعدات الطبية ضمن جهود المملكة في دعم القطاع الصحي باليمن، والتي بلغت 263 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 734 مليون دولار أمريكي.