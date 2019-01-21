بيتزي: لا أعرف مصيري مع الأخضر .. واللاعبون ينقصهم الاحتراف الخارجي

أكد أنهم لم يخذلوه .. وأشاد بما قدموه طوال البطولة

عبر المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، عن رضاه على مردود لاعبي الأخضر أمام اليابان، مؤكدًا أن اللمسة الأخيرة لم تكن حاضرة.

وخسر الأخضر مباراة الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا بهدف دون رد أمام نظيره الياباني، في المباراة التي جرت الاثنين على ملعب الشارقة.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "راضٍ جدًا عن اللاعبين الذين مثلوا أفكاري واستراتيجيتي داخل الملعب، وندرك أخطاءنا وسيتم تحليلها بشكل متكامل في الفترة المقبلة، ولم تكن اللمسة الأخيرة حاضرة لدى اللاعبين في فرص المباراة".

وشدد المدير الفني على أن عناصر الأخضر لم تخذله؛ حيث قال: "اللاعبون لم يخذلوني من خلال ما قدموه من مستويات خلال المباريات السابقة ومباراة اليوم، لكن لا بد أن لا ننسى أننا لعبنا ضد أحد أفضل المنتخبات في آسيا، والذي يشارك معظم لاعبيه في الدوريات الأوروبية".

وأكمل تصريحاته قائلاً: "اخترنا اللاعبين الأفضل وجميعهم استحقوا تمثيل المنتخب، وراضٍ عما قدموه خلال البطولة وما سعوا بشكل جدي لتطبيقه في المباريات من خطط واستراتيجيات فنية".

وأعلن المدرب السابق لمنتخب تشيلي، انتهاء مهمته مع منتخب السعودية، قائلاً: "عملي مع المنتخب السعودي انتهى اليوم، ولا أعلم أي شيء عن المرحلة المقبلة، ولم يتحدث أحد معي بالاتحاد السعودي في هذا الشأن".

وقال بيتزي: إن لاعبي الأخضر يحتاجون إلى الاحتراف الخارجي؛ حيث لعبنا اليوم أمام محترفين في دوريات أوروبية، كما يحتاج المنتخب إلى صبر القائمين على إدارة الكرة في السعودية لتفهمهم لخطط التطوير.

وأوضح بيتزي انتهاء مهمته مع منتخب السعودية قائلاً: إنه لا يعرف مصير مستقبله مع الأخضر ولا ماذا سيحصل في الفترة المقبلة؟ لكن الأكيد أن اتحاد القدم سيجتمع بي حول عقدي مستقبلاً.

يذكر أن عقد المدرب الأرجنتيني ينتهي رسمياً بعد نهاية كأس أسيا؛ حسب ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك عقب تجديده عقده مع بيتزي بعد الخروج من الدور الأول في المونديال الروسي في يونيو الماضي.