شاهد.. "الثبيتي" يستعين بمحراث مزرعة لإنقاذ أسرة من سيول وادي فليحة

قدّم عملاً إنسانياً واعتبره واجباً دينياً ووطنياً

غامر الشاب "محمد بن عايش الثبيتي" بنفسه لإنقاذ أسرة احتجزتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرى وادي فليحة ببني سعد التابعة لمحافظة ميسان، أمس الجمعة، حيث تمكّن من سحب مركبة الأسرة من نوع جيمس عن طريق المحراث الخاص بالمزرعة، بعد أن استقله بنفسه، وقام بتلك المهمة الإنسانية.

وقال "الثبيتي" منقذ الأسرة: الحمد لله على سلامة الأسرة، وهذا واجب ديني ووطني، وأي شخص مكاني سوف يقوم بما قمت به، محذراً كل من سلك طريق وادي فليحة بأخذ الحيطة والحذر من السيول المنقولة وخطورتها.