المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتشمل الحناكية والمهد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.