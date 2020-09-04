كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة.. 44.671 إصابة و1.081 حالة وفاة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44.671 إصابة مؤكدة، و1.081 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.132.074 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44.671 إصابة مؤكدة، و1.081 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.132.074 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة.