النمسا واليابان تدينان الهجوم التخريبي على معملي "أرامكو"

وسط تحذيرات من زيادة التوترات الإقليمية وتضرر الاستقرار

أدانت النمسا حادث الهجوم التخريبي على معملي نفط في المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أمر غير مقبول، ويمكن أن يزيد التوترات الإقليمية.

وقد أدانت اليابان بشدة الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

وقال وزير خارجية اليابان موتيج توشيميتسو: السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم للغاية لسلام واستقرار المجتمع الدولي بأسره.

وأضاف: إمدادات النفط المستقرة من منطقة الشرق الأوسط لا غنى عنها من أجل استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي بما في ذلك اليابان.

وأكد أن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة بالتواصل المستمر مع المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية للحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.