كورونا ودول الخليج.. قرابة 96 مليون جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 96.6%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19.651 وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ96 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.651 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.2%.